В Центральном районе школьница едва не погибла под колесами «Toyota»

Накануне 19 мая около пяти часов вечера 51-летний водитель автомобиля «Toyota Caldina» ехал со стороны улицы Рокоссовского в направлении Новороссийской.

Неожиданно напротив дома №20 по улице Двинская прямо колеса ему выскочила 10-летняя школьница. Хотя скорость была невысокой, а мужчина ударил по тормозам, избежать ДТП не удалось. Девочка оказалась на капоте иномарки, а при падении получила травму головы и была госпитализирована с места происшествия на «скорой».