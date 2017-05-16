В Центральном районе школьница едва не погибла под колесами «Toyota»
Сегодня, 14:40ПроисшествияАвтор: Виталий КошелевФото: moe-lipetsk.ru
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Накануне 19 мая около пяти часов вечера 51-летний водитель автомобиля «Toyota Caldina» ехал со стороны улицы Рокоссовского в направлении Новороссийской.
Неожиданно напротив дома №20 по улице Двинская прямо колеса ему выскочила 10-летняя школьница. Хотя скорость была невысокой, а мужчина ударил по тормозам, избежать ДТП не удалось. Девочка оказалась на капоте иномарки, а при падении получила травму головы и была госпитализирована с места происшествия на «скорой».
Хотя ДТП произошло за пределами «зебры», в рамках расследования дорожного инцидента экспертам предстоит установить, была у водителя возможность избежать наезда на пешехода. От этого будет зависеть, будет ли наказан владелец «Toyota Caldina».
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