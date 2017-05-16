Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
В Центральном районе школьница едва не погибла под колесами «Toyota»
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
351204 s1
В Центральном районе школьница едва не погибла под колесами «Toyota»
Сегодня, 14:40ПроисшествияАвтор: Виталий КошелевФото: moe-lipetsk.ru
Читайте
также
С чем едят сервелат по ГОСТу?
Фоторепортаж с места взрыва газа в Волгограде. День второй
На пути преображения: как будет выглядеть благоустроенный Мемориальный парк