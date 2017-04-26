С начала года приставы привлекли к обязательным работам 1600 алиментщиков
Сегодня, 09:06ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: astv.ru
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За четыре с лишним месяца с начала этого года суды Волгоградской области вынести более 1600 постановлений о назначении различным должникам административных наказаний в виде обязательных работ.
Такие меры воздействия наряду со штрафами и арестом имущества в основном принимались к злостным алиментщикам, не желающим содержать своих несовершеннолетних детей.
Как сообщили в пресс-службе УФССП по региону, за указанное время свои наказания отработали 550 должников. Еще более тысячи граждан продолжают отработку в настоящее время.
Общественно-полезные работы, как правило, связаны с благоустройством населенного пункта, где проживает должник. Как отмечают в областном Управлении ФССП, нередко граждане после отработки официально трудоустраиваются и начитают помогать своим детям.
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