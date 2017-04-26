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С начала года приставы привлекли к обязательным работам 1600 алиментщиков
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
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С начала года приставы привлекли к обязательным работам 1600 алиментщиков
Сегодня, 09:06ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: astv.ru
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