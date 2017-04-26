С начала года приставы привлекли к обязательным работам 1600 алиментщиков

За четыре с лишним месяца с начала этого года суды Волгоградской области вынести более 1600 постановлений о назначении различным должникам административных наказаний в виде обязательных работ.

Такие меры воздействия наряду со штрафами и арестом имущества в основном принимались к злостным алиментщикам, не желающим содержать своих несовершеннолетних детей.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по региону, за указанное время свои наказания отработали 550 должников. Еще более тысячи граждан продолжают отработку в настоящее время.