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Ночью на Второй Продольной «Лада» влетела в столб и потеряла колесо
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
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Ночью на Второй Продольной «Лада» влетела в столб и потеряла колесо
Сегодня, 11:59ПроисшествияАвтор: Виталий КошелевФото: Анна Печенкина/ ВК, "Жесть Волгограда"
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