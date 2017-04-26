Ночью на Второй Продольной «Лада» влетела в столб и потеряла колесо

ДТП произошло около двух часов ночи недалеко от остановки «Обувная фабрика».

Фото: Анна Печенкина, ВКонтакте, "Жесть Волгограда"

Как сообщают очевидцы последствий ДТП в соцсетях, судя по повреждениям автомобиля, его водитель сначала задел бордюр разделительного островка безопасности, машину занесло и выбросило на бордюр, а затем прямо в столб. После произошедшего «Лада» потеряла заднее колесо и осталась стоять рядом со столбом на проезжей части.

Фото: Антон Балухто, ВКонтакте, "Жесть Волгограда"