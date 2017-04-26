Ночью на Второй Продольной «Лада» влетела в столб и потеряла колесо
Сегодня, 11:59ПроисшествияАвтор: Виталий КошелевФото: Анна Печенкина/ ВК, "Жесть Волгограда"
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ДТП произошло около двух часов ночи недалеко от остановки «Обувная фабрика».
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Фото: Анна Печенкина, ВКонтакте, "Жесть Волгограда"
Как сообщают очевидцы последствий ДТП в соцсетях, судя по повреждениям автомобиля, его водитель сначала задел бордюр разделительного островка безопасности, машину занесло и выбросило на бордюр, а затем прямо в столб. После произошедшего «Лада» потеряла заднее колесо и осталась стоять рядом со столбом на проезжей части.
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Фото: Антон Балухто, ВКонтакте, "Жесть Волгограда"
О судьбе водителя не сообщается, но судя по фото автомобиля с места ДТП, он, вероятнее всего, отделался испугом. С места аварии машину эвакуировали только около восьми часов утра.
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