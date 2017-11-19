В Ворошиловском районе на месте пожара в частном доме нашли тело женщины

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине возник пожар в частном доме.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по региону, в жилом кирпичном строении размером 10х15 метров горели домашние вещи в небольшой комнате. Площадь пожара составила три квадратных метра.

В субботу вечером в частном секторе Ворошиловского района города Волгограда произошел пожар, во время которого погибла 49-летняя женщина.

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