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В Ворошиловском районе на месте пожара в частном доме нашли тело женщины
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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В Ворошиловском районе на месте пожара в частном доме нашли тело женщины

Сегодня, 12:16ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: crimeapress.info
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