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В Ростове охранники «Пятерочки» держали в подвале 10-летнего школьника
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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В Ростове охранники «Пятерочки» держали в подвале 10-летнего школьника

Сегодня, 13:36ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: uryupinka.ru
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