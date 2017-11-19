В Ростове охранники «Пятерочки» держали в подвале 10-летнего школьника
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Ростовской области, по предварительным данным, 16 ноября сотрудники торгового предприятия заподозрили школьника в краже. После чего не отпускали его из помещения магазина в течение нескольких часов.
Охрана задержала несовершеннолетнего, когда тот выбежал из магазина в сторону школы. И хотя мальчик заявил, что искал забытую сменную обувь, охранники заставили его вывернуть карманы и заперли в кабинете, находящемся в подвале, пока за ним не приехала мама.
Женщину заставили оплатить несколько продуктов, которые, как утверждают работники магазина, украл ее сын. Мать школьника факт кражи отрицает, пишет ростовское издание «Деловое сообщество».
Сейчас все обстоятельства этой ситуации выясняют работники Следственного отдела по Кировскому району г. Ростова-на-Дону СУ СКР по Ростовской области. Проводится комплекс необходимых следственных и иных процессуальных действий.
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