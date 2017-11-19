В Ростове охранники «Пятерочки» держали в подвале 10-летнего школьника

В Ростове-на-Дону следователи организовали проверку после появившегося в местных СМИ сообщения о лишении свободы несовершеннолетнего мальчика в одном из магазинов «Пятерочка».

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Ростовской области, по предварительным данным, 16 ноября сотрудники торгового предприятия заподозрили школьника в краже. После чего не отпускали его из помещения магазина в течение нескольких часов.

Охрана задержала несовершеннолетнего, когда тот выбежал из магазина в сторону школы. И хотя мальчик заявил, что искал забытую сменную обувь, охранники заставили его вывернуть карманы и заперли в кабинете, находящемся в подвале, пока за ним не приехала мама.

Женщину заставили оплатить несколько продуктов, которые, как утверждают работники магазина, украл ее сын. Мать школьника факт кражи отрицает, пишет ростовское издание «Деловое сообщество».