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На юге Волгограда иномарка влетела под фуру, есть погибшие
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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На юге Волгограда иномарка влетела под фуру, есть погибшие

Сегодня, 10:56ПроисшествияВиталий КошелевФото: Алексей Мачин/ https://vk.com/ghest_volgograd?z=photo-54186050_456358839%2Fwall-54186050_5695665
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