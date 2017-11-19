На юге Волгограда иномарка влетела под фуру, есть погибшие
Сегодня, 10:56ПроисшествияВиталий КошелевФото: Алексей Мачин/ https://vk.com/ghest_volgograd?z=photo-54186050_456358839%2Fwall-54186050_5695665
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Смертельная авария произошла сегодня около двух часов ночи недалеко от остановки «Вторчермет» в Красноармейском районе Волгограда.
Судя по последствиям ДТП, иномарка Suzuki S4 на полной скорости влетела под фуру, стоявшую в крайнем правом ряду. По сообщению очевидцев, от легковушки осталась только задняя часть, вся передняя часть превратилась в груду металла.
Сразу несколько пользователей соцсетей, проезжавших место аварии, свидетельствуют о троих погибших. Двое мужчин и одна женщина лежали, накрытые простынями на обочине, еще одна женщина выжила и в тяжелом состоянии доставлена в больницу.
Все обстоятельства аварии установят сотрудники ДТП, но уже известно, что она произошла на мокрой дороге в условиях плохой видимости – ночью в Волгограде стоял туман и накрапывал дождь.
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