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На севере Волгограда при раскопках обнаружено массовое захоронение
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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На севере Волгограда при раскопках обнаружено массовое захоронение

Сегодня, 11:23ПроисшествияВиталий КошелевФото: smolnews.ru
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