На севере Волгограда при раскопках обнаружено массовое захоронение

В результате земляных работ, проводившихся в поселке Нижний Тракторный на севере Волгограда, рабочие случайно вскрыли массовое захоронение, вероятно, времен Велкиой Отечественной войны.

Об этом журналистам федеральных СМИ накануне рассказал гражданский активист Илья Александров, который сам побывал на месте обнаружения останков. При этом раскопки начались еще 16 ноября.

По словам Ильи Александрова, количество останков очень большое - около 30. Кому конкретно они принадлежат – советским или немецким солдатам – пока неизвестно.