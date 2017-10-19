За минувшие сутки в регионе водители сбили на переходах трех человек

В Волгоградской области в среду сотрудники ГИБДД зарегистрировали три наезда на пешеходов в зоне действия нерегулируемых переходов.

Первый случай произошел днем в 12.15 на проспекте Столетова в Красноармейском районе города Волгограда.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, 34-летний водитель Renault Logan, торопившийся в сторону улицы 40 лет ВЛКСМ напротив дома №13 не пропустил на переходе 76-летнюю пенсионерку.

В результате ДТП пожилая женщина получила травмы и была госпитализирована.

Остальные наезды на пешеходов случились поздним вечером.

В рабочем поселке Ерзовка Городищенского района примерно в 20:05 на улице Ленина «семерка» сбила 45-летнего мужчину на переходе. Пострадавшего с травмами доставили в больницу.

За рулем «Лады» находился его ровесник, направлявшийся в сторону улицы Молодежной.

А около 10 часов ночи в Волжском 31-летний водитель «Оки» наехал на женщину, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

ДТП произошло напротив дома №30 по улице Горького.