За минувшие сутки в регионе водители сбили на переходах трех человек
Первый случай произошел днем в 12.15 на проспекте Столетова в Красноармейском районе города Волгограда.
По сообщению пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, 34-летний водитель Renault Logan, торопившийся в сторону улицы 40 лет ВЛКСМ напротив дома №13 не пропустил на переходе 76-летнюю пенсионерку.
В результате ДТП пожилая женщина получила травмы и была госпитализирована.
Остальные наезды на пешеходов случились поздним вечером.
В рабочем поселке Ерзовка Городищенского района примерно в 20:05 на улице Ленина «семерка» сбила 45-летнего мужчину на переходе. Пострадавшего с травмами доставили в больницу.
За рулем «Лады» находился его ровесник, направлявшийся в сторону улицы Молодежной.
А около 10 часов ночи в Волжском 31-летний водитель «Оки» наехал на женщину, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
ДТП произошло напротив дома №30 по улице Горького.
Пострадавшая – женщина в возрасте 40-45 лет – была госпитализирована с травмами в больницу. Ее личность устанавливается.
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