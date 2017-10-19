В Жирновске полицейские задержали уличного грабителя через семь месяцев
Сегодня, 17:15ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: in-news.ru
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Полицейские Жирновского района раскрыли преступление, совершенное еще в марте этого года. Тогда неизвестный на улице избил и ограбил 28-летнюю местную жительницу.
Молодая женщина рассказала, что какой-то молодой человек подбежал к ней и, ударив по голове, выхватил сумку, в которой находились документы, деньги, банковские карты и сотовый телефон.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, накануне оперативники задержали злоумышленника, которого искали все это время. Подозреваемым оказался 21-летний студент одного из волгоградских институтов.
В содеянном он уже сознался. В настоящее время устанавливается местонахождение похищенного.
Возбуждено уголовное дело по ст.161 УК РФ – «Грабеж». Скорее всего, студенту долго не придется учиться в своем институте – ему грозит до 7 лет лишения свободы.
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