В Жирновске полицейские задержали уличного грабителя через семь месяцев

Полицейские Жирновского района раскрыли преступление, совершенное еще в марте этого года. Тогда неизвестный на улице избил и ограбил 28-летнюю местную жительницу.

Молодая женщина рассказала, что какой-то молодой человек подбежал к ней и, ударив по голове, выхватил сумку, в которой находились документы, деньги, банковские карты и сотовый телефон.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, накануне оперативники задержали злоумышленника, которого искали все это время. Подозреваемым оказался 21-летний студент одного из волгоградских институтов.

В содеянном он уже сознался. В настоящее время устанавливается местонахождение похищенного.