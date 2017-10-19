В Волжском 24-летняя девушка ножом изрезала молодого человека

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины инцидента, в результате которого девушка буквально исколола ножом молодого человека.

В городскую больницу Волжского накануне был доставлен 32-летний местный житель с множественными ножевыми ранениями, о чем медики сразу же сообщили в полицию.

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