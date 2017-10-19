В Волжском 24-летняя девушка ножом изрезала молодого человека
Сегодня, 12:37ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: kchrline.ru
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В городскую больницу Волжского накануне был доставлен 32-летний местный житель с множественными ножевыми ранениями, о чем медики сразу же сообщили в полицию.
Тяжкое преступление по горячим следам раскрыли оперативники уголовного розыска.
Как сообщается на сайте Управления МВД по городу Волжскому, сотрудники полиции задержали подозреваемую – 24-летнюю жительницу города-спутника.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины инцидента, в результате которого девушка буквально исколола ножом молодого человека.
Возбуждено уголовное дело по ст.111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание по этой статье – 10 лет лишения свободы.
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