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В Волжском 24-летняя девушка ножом изрезала молодого человека
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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В Волжском 24-летняя девушка ножом изрезала молодого человека

Сегодня, 12:37ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: kchrline.ru
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