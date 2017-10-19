В Волгограде водитель Renault Logan из-за инсульта врезался в ограждение
Сегодня, 10:07ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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В среду около семи часов вечера в Ворошиловском районе 56-летний водитель автомобиля Renault Logan попал в аварию из-за резкого ухудшения здоровья.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, мужчина ехал по улице Рабоче-Крестьянской со стороны Центрального района. Напротив дома №48 машина врезалась в металлическое ограждение рядом с дорогой.
По словам полицейских, водитель не смог управлять легковушкой, предположительно, из-за случившегося у него инсульта.
С места происшествия мужчину в предынсультном состоянии доставили в больницу.
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