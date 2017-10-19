В Волгограде водитель Renault Logan из-за инсульта врезался в ограждение

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, мужчина ехал по улице Рабоче-Крестьянской со стороны Центрального района. Напротив дома №48 машина врезалась в металлическое ограждение рядом с дорогой.

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