В Волгограде на Депутатской под утро сгорели две иномарки

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области, огонь охватил автомобиль Kia cee'd 2008 года выпуска, а также слегка затронул стоявшую рядом Daewoo Nexia.

Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp и Viber информационного агентства «НовостиВолгограда.ру»! Мы ждем ваших комментариев и новостей. Присылайте свои фото и видеоматериалы. Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.

+7 937 708 14 50