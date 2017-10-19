В Волгограде на Депутатской под утро сгорели две иномарки
Сегодня, 09:05ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: mosaica.ru
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В четверг, 19 октября, в Краснооктябрьском районе города Волгограда рано утром загорелись два легковых автомобиля.
Пожар случился в пятом часу утра на улице Депутатской.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области, огонь охватил автомобиль Kia cee'd 2008 года выпуска, а также слегка затронул стоявшую рядом Daewoo Nexia.
Возгорание было ликвидировано в 4.28 расчетами 2-й пожарно-спасательной части.
Во время происшествия никто не пострадал. Причина пожара пока выясняется.
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