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В Волгограде на Депутатской под утро сгорели две иномарки
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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В Волгограде на Депутатской под утро сгорели две иномарки

Сегодня, 09:05ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: mosaica.ru
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