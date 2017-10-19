В Волгограде из-за аварий оказалось нарушено движение транспорта
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на очевидцев, около 8:45 целая пробка из трамваев образовалась в районе Мамаева кургана: один из вагонов из-за технической неисправности остановился на переезде перед самой остановкой, и позади него образовалась настоящая вереница других транспортных средств. Водители не стали высаживать пассажиров и вместо этого просили горожан набраться терпения, уверяя, что поломку вот-вот ликвидируют. По словам очевидцев, ждать, пока неисправный вагон отбуксируют, им пришлось около пяти-семи минут.
Тем, кто привык добираться на работу с помощью троллейбуса №12, сегодня утром также не повезло: около 8:30 из-за ДТП с участием двух иномарок в районе «Царицынской оперы» движение электротранспорта оказалось нарушено. Освободить проезжую часть для троллейбусов удалось лишь примерно через полчаса.
На данный момент все проблемы устранены, общественный транспорт ходит в обычном режиме. При этом на шоссе Авиаторов и улице Рокоссовского из-за аварий возникли крупные пробки — скорость движения автомобилей не превышает 5-7 километров в час.
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