В Волгограде из-за аварий оказалось нарушено движение транспорта

Многие волгоградцы сегодня опоздали на работу и учёбу из-за проблем с общественным транспортом: трамваи и троллейбусы в областном центре начали выходить из строя в самый разгар утреннего часа пик. К тому же из-за ряда ДТП на крупных магистралях образовались автомобильные пробки.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на очевидцев, около 8:45 целая пробка из трамваев образовалась в районе Мамаева кургана: один из вагонов из-за технической неисправности остановился на переезде перед самой остановкой, и позади него образовалась настоящая вереница других транспортных средств. Водители не стали высаживать пассажиров и вместо этого просили горожан набраться терпения, уверяя, что поломку вот-вот ликвидируют. По словам очевидцев, ждать, пока неисправный вагон отбуксируют, им пришлось около пяти-семи минут.

Тем, кто привык добираться на работу с помощью троллейбуса №12, сегодня утром также не повезло: около 8:30 из-за ДТП с участием двух иномарок в районе «Царицынской оперы» движение электротранспорта оказалось нарушено. Освободить проезжую часть для троллейбусов удалось лишь примерно через полчаса.