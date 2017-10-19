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В Волгограде из-за аварий оказалось нарушено движение транспорта
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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В Волгограде из-за аварий оказалось нарушено движение транспорта

Сегодня, 10:46ПроисшествияНикита ДробныФото: пресс-служба администрации г. Волгограда
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