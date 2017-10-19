В Волгограде бывшего доцента ВолгГАСУ осудят за взятки и служебный подлог

Следственный отдел по Ворошиловскому району СУ СКР по Волгоградской области завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего доцента кафедры общей и прикладной химии Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета Олега Кузнечикова.

Преподаватель вуза обвиняется в 4 эпизодах получения взяток от студентов и 5 эпизодах служебного подлога.

По данным следствия, с 2016 года доцент организовал себе дополнительный заработок прямо в стенах вуза – за взятки, получаемые от студентов, он выставлял в их зачетные книжки положительные оценки, не проверяя уровень знаний. Размер взяток варьировался от 4 до 18 тысяч рублей. Общая сумма криминального дохода составила около 75 тысяч рублей, рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая.

Как сообщало ранее ИА «НовостиВолгограда.ру», преступная деятельность доцента была пресечена 2 февраля этого года при получении очередных взяток. Он был задержан оперативными сотрудниками экономической безопасности и противодействия коррупции районного подразделения МВД, а также УФСБ России по Волгоградской области.

На стадии расследования свою вину в содеянном педагог-взяточник полностью признал, заявив ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.