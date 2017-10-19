В Центральном районе двое волгоградцев украли 11 смартфонов в салоне связи

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции Центрального района Волгограда раскрыли кражу, совершенную в ночь на 27 сентября.

В тот день к полицейским обратился директор салона сотовой связи, по словам которого неизвестные, отжав входную дверь, проникли в помещение и похитили сотовые телефоны.

То, что добычей преступников стали 11 дорогостоящих смартфонов, подтвердилось при проведении ревизии.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, в ходе следственных и оперативных мероприятий стражи порядка задержали подозреваемых. Ими оказались двое волгоградцев в возрасте 31 и 27 лет.

Молодые люди в содеянном сознались. Однако похищенные телефоны не вернули, так как успели продать их на городских рынках.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ – «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с проникновением в помещение».