В камышинском селе мать грудничка топором угрожала капитану полиции

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, выполняя служебные обязанности, капитан полиции посетила и 36-летнюю местную жительницу, родившую этим летом мальчика. При осмотре домовладения инспектор ПДН сделала замечания по поводу антисанитарии. Это хозяйку настолько разозлило, что она взяла в руки топор и стала угрожать им сотруднику полиции.

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