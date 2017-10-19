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В камышинском селе мать грудничка топором угрожала капитану полиции
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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В камышинском селе мать грудничка топором угрожала капитану полиции

Сегодня, 21:58ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: uralpolit.ru
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