В камышинском селе мать грудничка топором угрожала капитану полиции
Сегодня, 21:58ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: uralpolit.ru
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В минувшую среду в селе Петрунино инспектору ПДН межмуниципального отдела МВД «Камышинский» топором угрожала мать 4-месячного ребенка.
Инцидент случился в ходе проверки семей, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, выполняя служебные обязанности, капитан полиции посетила и 36-летнюю местную жительницу, родившую этим летом мальчика. При осмотре домовладения инспектор ПДН сделала замечания по поводу антисанитарии. Это хозяйку настолько разозлило, что она взяла в руки топор и стала угрожать им сотруднику полиции.
Сразу после инцидента стражи порядка задержали агрессивную женщину.
Собранные материалы по факту применения насилия в отношении представителя власти направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.
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