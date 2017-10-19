В Калачевском районе локомотив сбил фуру, спешившую проскочить переезд
Вчера, 22:34ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: xakac.info
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В четверг, 19 октября, в Калачевском районе Волгоградской области на перегоне Прудбой – Карповская Приволжской железной дороги произошло столкновение локомотива с большегрузом.
Авария случилась в 16:13 на регулируемом железнодорожном переезде без дежурного работника, сообщили в пресс-службе ПривЖД.
Водитель грузового автомобиля проигнорировал запрещающие сигналы и выехал на путь перед приближающимся локомотивом, пытаясь быстрее проскочить переезд.
И хотя машинист применил экстренное торможение, столкновения избежать не удалось. Не хватило расстояния для полной остановки локомотива.
Во время аварии водитель фуры не пострадал. График движения поездов не был нарушен.
В ПривЖД отмечают, что автоматическая светофорная сигнализация на переезде работает исправно. А причиной ДТП стало грубое нарушение водителем фуры правил дорожного движения при пересечении железнодорожного переезда.
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