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В Городищенском районе полицейские разыскали девочку-подростка с Брянщины
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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В Городищенском районе полицейские разыскали девочку-подростка с Брянщины

Сегодня, 13:06ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: GazetaIrkutsk.ru
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