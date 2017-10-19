В Городищенском районе полицейские разыскали девочку-подростка с Брянщины

В Городищенском районе в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции нашли пропавшую несколько дней назад в Брянской области 15-летнеюю девочку.

Информация об исчезновении несовершеннолетней в полицию Волгоградской области поступила 16 октября. Согласно ориентировке, девочка проживала только с бабушкой на территории Брянщины.

Было высказано предположение, что она могла отправиться к родителям, живущим по раздельности в Волгоградской области.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону, подростка удалось обнаружить в одном из сел Городищенского района. Она действительно поехала к родителям, по которым соскучилась. Зная, что бабушка ее не отпустит одну в дальнее путешествие, она приняла решение самовольно поехать в гости.