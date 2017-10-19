В Городищенском районе полицейские разыскали девочку-подростка с Брянщины
Информация об исчезновении несовершеннолетней в полицию Волгоградской области поступила 16 октября. Согласно ориентировке, девочка проживала только с бабушкой на территории Брянщины.
Было высказано предположение, что она могла отправиться к родителям, живущим по раздельности в Волгоградской области.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону, подростка удалось обнаружить в одном из сел Городищенского района. Она действительно поехала к родителям, по которым соскучилась. Зная, что бабушка ее не отпустит одну в дальнее путешествие, она приняла решение самовольно поехать в гости.
Сначала девочка, прибыв в Волгоград, один день погостили у матери, а потом поехала к отцу в Городищенский район. Там ее и обнаружили стражи порядка.
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