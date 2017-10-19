28-летний токарь из Камышина распространял в интернете детскую порнографию

В Камышине задержан 28-летний местный житель, работающий токарем на одном из городских предприятий. Молодого человека подозревают в распространении детской порнографии в интернете.

Следственными органами СКР по Волгоградской области в отношении него возбуждено уголовное дело по пунктам «а, г» части 2 статьи 242.1 УК РФ (приобретение, хранение в целях сбыта и распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, в том числе не достигших четырнадцатилетнего возраста, с использованием сети Интернет).

По данным следствия, подозреваемый дистанционно приобрел у неустановленных лиц фотофайлы и видеозаписи порнографического содержания с изображением несовершеннолетних, которые в дальнейшем продал, используя соцсеть и электронную почту, рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая.

Преступная деятельность мужчины была пресечена оперативными сотрудниками Управления «К» МВД России и их коллегами из регионального Главка полиции, которые выступили «покупателями» запрещенных материалов.

По месту жительства злоумышленника уже проведен обыск, в ходе которого изъяты системные блоки рабочих станций, планшетный компьютер, ноутбук, жесткий диск, флэш-накопитель, а также роутеры, мобильные телефоны и банковские карты, принадлежащие подследственному.

Подозреваемый свою вину признал. Следователями подготовлено в суд ходатайство о заключении его под стражу.