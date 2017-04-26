Зачем везти наркомана с мигалками: полиция изучает видео ДТП со «скорой»

Накануне в 18-55 «Мерседес» «Волгоградской неотложки» торопился в наркодиспансер с пациентом и на высокой скорости объезжал пробку, которая скопилась на ул. Рокоссовского.

На пересечении с ул. Невской водитель «скорой», включив мигалки и сирену, сначала выехал на свободную встречную полосу, а затем при пересечении перекрестка проскочил на красный сигнал светофора. Поток транспорта, казалось, застыл, пропуская «неотложку», но неожиданно наперерез ей вылетел новенький «Фольксваген Пассат» под управлением 40-летнего водителя. Удар получился сильный. На видео отчетливо видно, что после столкновения «Мерседес» неотложки налетел на трех пешеходов, стоявших на «зебре», люди только каким-то чудом в последний момент отскочили в сторону.

Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД региона, в данной ситуации вина водителей обоюдная, поскольку водитель «скорой» должен был убедиться в безопасности маневра при проезде на красный свет, а водитель «Фольксвагена» - пропустить неотложку. Вопросы, в том числе у правоохранителей, вызывает другой момент. Была ли у водителя «скорой» необходимость включать мигалку и сирену?

скриншот Видео Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, Youtube.com/НовостиВолгограда.ру

За разъяснением мы обратились к специалисту, врачу-реаниматологу скорой помощи Михаилу Николаеву. По словам медика, водитель, как правило, не имеет медицинского образования и принимает решение, исходя из дорожной обстановки и указаний старшего медицинской бригады. Последний, в свою очередь, ориентируется на состояние больного. В данном случае, чтобы говорить о необходимости включения мигалок, нужно знать точную «клиническую картину» пациента, добавил Михаил Николаев.

Как стало известно корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру», в неотложке находился наркозависимый, и везли его в наркодиспансер. По закону, врачи при необходимости могут раскрыть диагноз только родственникам или правоохранителям, поэтому сделать вывод об обоснованности действий медиков в рамках данной публикации невозможно, этим будут заниматься полицейские.