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Зачем везти наркомана с мигалками: полиция изучает видео ДТП со «скорой»
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
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Зачем везти наркомана с мигалками: полиция изучает видео ДТП со «скорой»
Сегодня, 12:34ПроисшествияАвтор: Виталий КошелевФото: Ольга Ветрова/ ВК, "Жесть Волгограда"
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