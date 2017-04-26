Ворошиловский торговый центр заставили выделить инвалидам места на парковке

Прокуратура Ворошиловского района Волгограда выявила нарушение законодательства о социальной защите инвалидов в деятельности АО «Торговый центр».

В многоэтажном здании организована парковка, включающая свыше 700 машиномест. Но, как оказалось, для инвалидов не было выделено, как того требует закон, 10% парковочных мест, сообщила ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник регионального прокурора Ольга Токарева.

В связи с этим возбуждены административные производства по ст. 5.43 КоАП РФ (нарушение требований законодательства, предусматривающих выделение на автомобильных стоянках (остановках) мест для специальных автотранспортных средств инвалидов). Должностное лицо и сам торговый центр оштрафованы на 3 и 30 тысяч рублей соответственно.