В Ворошиловском районе ночью полностью сгорела «Тойота»
Сегодня, 09:59ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: ngs.ru
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В пятницу, 19 мая, в Ворошиловском районе Волгограда сгорел автомобиль «Toyota Camry», припаркованный на улице Канунникова.
Сообщение о возгорании на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило в 1.15, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Когда на место происшествия прибыли расчеты 20-й пожарно-спасательной части, иномарка была полностью объята огнем.
Во время пожара никто не пострадал. Предполагаемая причина возгорания – короткое замыкание электропроводки.
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