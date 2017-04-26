В Ворошиловском районе ночью полностью сгорела «Тойота»

В пятницу, 19 мая, в Ворошиловском районе Волгограда сгорел автомобиль «Toyota Camry», припаркованный на улице Канунникова.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило в 1.15, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Когда на место происшествия прибыли расчеты 20-й пожарно-спасательной части, иномарка была полностью объята огнем.