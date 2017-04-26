В Урюпинске бывший зек сжег сарай за то, что его отказались накормить

В Урюпинском районе полицейские возбудили уголовное дело против 57-летнего местного жителя, совершившего поджог в одном из частных домовладений.

В минувшую субботу у 50-летней жительницы города Урюпинска сгорела деревянная постройка. Ущерб составил более 120 тысяч рублей. Когда специалисты завили, что сарай подожгли, женщина сразу вспомнила о произошедшем вечером конфликте с незнакомым гражданином.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался безработный, ранее судимый житель одного из соседних хуторов.

Мужчина сознался в содеянном. По его словам, женщина отказалась накормить его. За это он облил бензином ее сарай и поджег.