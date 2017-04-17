В Палласовке алиментщик дал приставу взятку, чтобы не отрабатывать 20 часов

В Палласовке 39-летнего местного жителя Алексея Панченко ждет суд за взятку, которую он дал судебному приставу, чтобы избежать административного наказания.

За неуплату алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка мировой судья назначил мужчине 20 часов обязательных работ. Однако Панченко решил избежать наказания с помощью взятки приставу.

Как рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник прокурора области Ольга Токарева, мужчина попытался дать 12 тысяч рублей начальнику Палласовского районного отдела судебных приставов, но был задержан сотрудниками полиции. Свою вину Панченко признал.

За попытку дачи взятки было возбуждено уголовное дело. Сейчас оно передано для рассмотрения по существу в Палласовский районный суд

Кстати, административное наказание в виде 20 часов обязательных работ Панченко все же пришлось отбыть.

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