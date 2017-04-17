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В Палласовке алиментщик дал приставу взятку, чтобы не отрабатывать 20 часов
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
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В Палласовке алиментщик дал приставу взятку, чтобы не отрабатывать 20 часов
Сегодня, 16:28ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: nedelya40.ru
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