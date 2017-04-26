Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Разрушенный дом в Советском районе ограждают двухметровым забором
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%80 %d0%bd%d0%b0+%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82
Разрушенный дом в Советском районе ограждают двухметровым забором
Сегодня, 14:06ПроисшествияАвтор: Наталья ЖурбинаФото: volgadmin.ru
Читайте
также
Старость не в радость: можно ли в России остаться без пенсии?
Самые «убитые» дороги Волгограда
Мамаев курган в Волгограде вновь озарил «Свет Великой Победы»