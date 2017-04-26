Разрушенный дом в Советском районе ограждают двухметровым забором

С сегодняшнего дня начались работы по ограждению разрушенного взрывом газа дома №60 по проспекту Университетский.

Его устанавливают в целях безопасности граждан. По информации пресс-службы администрации Волгограда, к работам приступили сегодня с 12 часов дня.

Металлическое ограждение высотой около 2 метров будет возведено по периметру всего аварийного здания. Протяженность ограждения составит 226 метров.

Сначала рабочие установят металлические столбы, на которые будут крепиться листы металлопрофиля. Основание забора забетонируют.

Место установки ограждения согласовала специальная межведомственная комиссия.