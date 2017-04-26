На юге Волгограда задержали астраханца со стерлядью и 4 литрами черной икры
Сегодня, 10:47ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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В Красноармейском районе Волгограда в ходе проведения операции «Путина» полицейские выявили факт незаконной добычи и реализации рыбной продукции осетровых видов.
На юге Волгограда черную икру и стерлядь незаконно сбывал 50-летний житель Астраханской области.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, подозреваемый также занимался браконьерским ловом рыбы. В ходе обыска по месту проживания у мужчины было обнаружено 12 запрещенных орудий лова. Кроме этого, изъято 4 литра осетровой икры и 78 килограммов замороженной стерляди.
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Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф
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Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф
Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст.256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Проводится проверка по факту нелегального сбыта рыб осетровых пород.
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