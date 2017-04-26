На юге Волгограда задержали астраханца со стерлядью и 4 литрами черной икры

В Красноармейском районе Волгограда в ходе проведения операции «Путина» полицейские выявили факт незаконной добычи и реализации рыбной продукции осетровых видов.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, подозреваемый также занимался браконьерским ловом рыбы. В ходе обыска по месту проживания у мужчины было обнаружено 12 запрещенных орудий лова. Кроме этого, изъято 4 литра осетровой икры и 78 килограммов замороженной стерляди.