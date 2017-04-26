На юге Волгограда из-за воспламенившихся электрощитов загорелась 9-этажка
Сегодня, 10:20ПроисшествияАвтор: Виталий КошелевФото: Наталия Устюшкина/ ВК, "Жесть Волгограда"
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Непростую ночь пережили сегодня жильцы пятого подъезда многоэтажки по ул. Удмуртская в Красноармейском районе Волгограда.
В начале четвертого утра с лестничной клетки в квартиры начал поступать сильный запах гари. А у некоторых жильцов даже взорвались лампочки. Как выяснилось, один за другим воспламенились электрощиты на трех этажах - с седьмого по девятый.
На место по тревоге выехали все оперативные службы, в том числе бригады «скорых». К счастью, помощь медиков никому из жильцов не понадобилась.
Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МЧС региона, расчеты 7-й пожарно-спасательной части уже к 3-30 утра ликвидировали горение. Обошлось без погибших и пострадавших. Причина возгорания - кроткое замыкание.
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