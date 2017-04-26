На юге Волгограда из-за воспламенившихся электрощитов загорелась 9-этажка

Непростую ночь пережили сегодня жильцы пятого подъезда многоэтажки по ул. Удмуртская в Красноармейском районе Волгограда.

В начале четвертого утра с лестничной клетки в квартиры начал поступать сильный запах гари. А у некоторых жильцов даже взорвались лампочки. Как выяснилось, один за другим воспламенились электрощиты на трех этажах - с седьмого по девятый.

На место по тревоге выехали все оперативные службы, в том числе бригады «скорых». К счастью, помощь медиков никому из жильцов не понадобилась.