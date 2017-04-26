На севере Волгограда мужчину убила порвавшаяся простынь

Трагическое происшествие случилось накануне днем в Краснооктябрьском районе Волгограда в общежитии на ул. Штеменко. 42-летний местный житель вышел покурить, а, вернувшись, обнаружил, что дверь захлопнулась.

Манипуляции с замком успехом не увенчались, а ломать его или тем более выбивать дверь было жалко. К услугам аварийной службы вскрытия замков мужчина так же решил не прибегать, понадеявшись на собственную сноровку.

Он одолжил у соседки несколько простыней и залез на крышу пятиэтажного здания. Связав простыни, мужчина закрепил один конец на крыше и начал спускаться. Однако самодельная веревка сразу же порвалась, мужчина сорвался и разбился насмерть.