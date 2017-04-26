На севере Волгограда мужчину убила порвавшаяся простынь
Сегодня, 16:40ПроисшествияАвтор: Марина ДорошеваФото: denisrostov161.livejournal.com
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Трагическое происшествие случилось накануне днем в Краснооктябрьском районе Волгограда в общежитии на ул. Штеменко. 42-летний местный житель вышел покурить, а, вернувшись, обнаружил, что дверь захлопнулась.
Манипуляции с замком успехом не увенчались, а ломать его или тем более выбивать дверь было жалко. К услугам аварийной службы вскрытия замков мужчина так же решил не прибегать, понадеявшись на собственную сноровку.
Он одолжил у соседки несколько простыней и залез на крышу пятиэтажного здания. Связав простыни, мужчина закрепил один конец на крыше и начал спускаться. Однако самодельная веревка сразу же порвалась, мужчина сорвался и разбился насмерть.
Как стало известно корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру», в данный момент в СО по Краснооктябрьскому району СУ СКР региона по факту гибели постояльца общежития проводится проверка.
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