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Директора «МонтажСтройКома» обвинили в неуплате налога на 18 млн рублей
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокВзрыв газа
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Директора «МонтажСтройКома» обвинили в неуплате налога на 18 млн рублей
Сегодня, 11:08ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: FB.ru
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