Директора «МонтажСтройКома» обвинили в неуплате налога на 18 млн рублей

Прокуратура Волгоградской области обвинила директора ООО «МонтажСтройКом» Олега Козленкова в уклонении от уплаты налогов с организации в крупном размере.

По версии следствия, в 2016 году руководитель организации включил в налоговые декларации ложные сведения о закупке стройматериалов и выполнении субподрядных работ предприятиями, которые даже не занимались хозяйственной деятельностью. Об этом ИА «НовостиВолгограда.ру» рассказала старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева.

Как сообщили в прокуратуре, в итоге руководство организации практически полностью уклонилось от налогов, не уплатив НДС в сумме свыше 18 миллионов рублей. «Это составляет 91,89% от общей суммы налогов, подлежащей уплате организацией», – пояснила Токарева.

Вину Козленков не признал. Уголовное против него передано на рассмотрение в Дзержинский районный суд города Волгограда. За преступление, в котором обвиняют бизнесмена, максимальным наказанием может стать лишение свободы сроком до 6 лет.

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