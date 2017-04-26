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Пострадавшие при взрыве продолжают лечение в больницах
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
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Пострадавшие при взрыве продолжают лечение в больницах
Сегодня, 20:49ПроисшествияАвтор: Наталья ЖурбинаФото: Виталий Кошелев/ novostivolgograda.ru
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