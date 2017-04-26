Пострадавшие при взрыве продолжают лечение в больницах
Сегодня, 20:49ПроисшествияАвтор: Наталья ЖурбинаФото: Виталий Кошелев/ novostivolgograda.ru
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В настоящее время 11 пострадавших при обрушении дома №60 на Университетском проспекте остаются в стационарах.
9 из 11 пострадавших находятся в областной клинической больнице скорой медицинской помощи №7. Сегодня здесь побывала заместитель губернатора Зина Мержоева. Как сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области, она ознакомилась с условиями пребывания и лечения пострадавших, пообщалась с ними и с персоналом клинической больницы скорой медицинской помощи №7.
- Общая динамика состояния пациентов оценивается как положительная, - подытожила Зина Мержоева. - Они получают всю необходимую медицинскую помощь. Ежедневно проводятся консультации с главными внештатными специалистами Волгоградской области и федеральных клиник.
Кроме того, госпитализированным пострадавшим также будет оказана вся необходимая социальная помощь.
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