Пострадавшие при взрыве продолжают лечение в больницах

В настоящее время 11 пострадавших при обрушении дома №60 на Университетском проспекте остаются в стационарах.

9 из 11 пострадавших находятся в областной клинической больнице скорой медицинской помощи №7. Сегодня здесь побывала заместитель губернатора Зина Мержоева. Как сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области, она ознакомилась с условиями пребывания и лечения пострадавших, пообщалась с ними и с персоналом клинической больницы скорой медицинской помощи №7.

- Общая динамика состояния пациентов оценивается как положительная, - подытожила Зина Мержоева. - Они получают всю необходимую медицинскую помощь. Ежедневно проводятся консультации с главными внештатными специалистами Волгоградской области и федеральных клиник.