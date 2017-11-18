Под Волгоградом селянин сгорел заживо вместе с деревянным домом и гаражом
Сегодня, 11:14ПроисшествияФото: newsler.ru
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Накануне днем в 14:48 в селе Липовка в Ольховском районе местные жители увидели объятый пламенем дом , а уже через считанные минуты на месте была сельская пожарная охрана.
Около часа огнеборцы сражались с огненной стихией, возгорание было ликвидировано к 15:40. При этом огонь успел распространиться на гараж, прилегающий к дому, и повредил старенький автомобиль «Москвич».
При разборе завалов частного деревянного дома спасатели нашли тело 69-летнего хозяина домовладения.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона, предполагаемая причина пожара - это неисправность печного оборудования и дымохода.
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