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Под Волгоградом селянин сгорел заживо вместе с деревянным домом и гаражом
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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Под Волгоградом селянин сгорел заживо вместе с деревянным домом и гаражом

Сегодня, 11:14ПроисшествияФото: newsler.ru
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