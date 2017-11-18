Источник напугавшего волгоградцев хлопка мог иметь сверхзвуковую природу

Сегодня около 16:00 соцсети «взорвались» массой сообщений волгоградцев о якобы слышимом ими громком хлопке. Число сообщений измерялось десятками и стало понятно, что это не просто чья-то неудачная шутка или громкий субботний фейерверк.

Причем люди, сообщавшие о громком хлопке, проживают в разных районах Волгограда – от самого южного Красноармейкого до северного Тракторозаводского.

При этом правоохранители и сотрудники экстренных служб отметили, что никаких происшествий, связанных с хлопком или взрывом, зафиксировано не было. В частности, как сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона, информации возможном взрыве или другой чрезвычайной ситуации к спасателям не поступало.

В результате пользователи соцсетей стали предлагать свои версии произошедшего. Самая правдоподобная из них, что подобный эффект громкого хлопка мог вызвать сверхзвуковой самолет, пролетевший на малой высоте над городом. В нее укладывается и то обстоятельство, что звук одновременно был слышен в разных концах Волгограда, но никаких разрушений или последствий зафиксировано не было.