Источник напугавшего волгоградцев хлопка мог иметь сверхзвуковую природу
Причем люди, сообщавшие о громком хлопке, проживают в разных районах Волгограда – от самого южного Красноармейкого до северного Тракторозаводского.
При этом правоохранители и сотрудники экстренных служб отметили, что никаких происшествий, связанных с хлопком или взрывом, зафиксировано не было. В частности, как сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона, информации возможном взрыве или другой чрезвычайной ситуации к спасателям не поступало.
В результате пользователи соцсетей стали предлагать свои версии произошедшего. Самая правдоподобная из них, что подобный эффект громкого хлопка мог вызвать сверхзвуковой самолет, пролетевший на малой высоте над городом. В нее укладывается и то обстоятельство, что звук одновременно был слышен в разных концах Волгограда, но никаких разрушений или последствий зафиксировано не было.
Напомним, что завтра в Калаче-на-Дону должно пройти авиашоу, и, вероятно, военные летчики негласно готовятся к этому мероприятию. Однако официального подтверждения этому предположению нет.
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