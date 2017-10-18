Житель Суровикино, угостивший друга марихуаной, может сесть на 8 лет

В Суровикинском районе следователи передали в суд уголовное дело по факту незаконного сбыта наркотических средств против 41-летнего гражданина Узбекистана.

В июле этого года выходец из Средней Азии, проживающий в Суровикино, в ходе распития спиртных напитков подружился с местным жителем, которого пообещал угостить марихуаной. С этой целью он собрал в поле дикорастущую коноплю, которую высушил и приготовил для употребления.

17 июля во время встречи с новым знакомым подозреваемый безвозмездно угостил его собственноручно приготовленной марихуаной для курения. Однако их действия были пресечены сотрудниками полиции. Вес изъятого зелья составил около 3 граммов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.228.1 УК РФ – «Незаконное производство и сбыт наркотических средств». Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до 8 лет.