В Волжском злоумышленники похитили 50 дождеприемников на дорогах
Сегодня, 10:02ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Septikland.ru
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В Волжском сотрудники городского комбината благоустройства бьют тревогу – с автомобильных дорог стали в большом количестве пропадать дождеприемники. Уже похищено 50 металлических решеток.
Факт хищения был выявлен в ходе еженедельного осмотра состояния колодцев и дождеприемных решеток. В период с 14 по 16 октября злоумышленники украли 21 решетку для слива дождевой воды, а в ночь с 16 по 17 октября – еще 29.
Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе администрации Волжского, по предварительным данным, ущерб составил порядка 140 000 рублей. Заявление о краже уже направлено в правоохранительные органы.
Жителей города, которые располагают информацией о фактах хищения дождеприемников или стали свидетелями кражи, просят сообщить по телефону диспетчерской службы МБУ «Комбинат благоустройства»: 38-08-55.
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