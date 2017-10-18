В Волжском злоумышленники похитили 50 дождеприемников на дорогах

В Волжском сотрудники городского комбината благоустройства бьют тревогу – с автомобильных дорог стали в большом количестве пропадать дождеприемники. Уже похищено 50 металлических решеток.

Факт хищения был выявлен в ходе еженедельного осмотра состояния колодцев и дождеприемных решеток. В период с 14 по 16 октября злоумышленники украли 21 решетку для слива дождевой воды, а в ночь с 16 по 17 октября – еще 29.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе администрации Волжского, по предварительным данным, ущерб составил порядка 140 000 рублей. Заявление о краже уже направлено в правоохранительные органы.