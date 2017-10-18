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В Волгограде осужденный за мошенничество адвокат получил 2,5 года колонии
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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В Волгограде осужденный за мошенничество адвокат получил 2,5 года колонии

Сегодня, 14:30ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: znak.com
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