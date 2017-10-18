В Волгограде осужденный за мошенничество адвокат получил 2,5 года колонии

В Волгограде бывший член адвокатской палаты области Сергей Стремилов получил за мошенничество два с половиной года колонии общего режима.

В среду, 18 октября, Советский районный суд вынес соответствующий приговор при рассмотрении уголовного дела по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Летом 2014 года Стремилов вместе с неустановленным лицом путем обмана похитили более 500 тысяч рублей у обратившейся за юридической помощью гражданки.

Как рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник областного прокурора Ольга Токарева, злоумышленники пообещали помочь с переоформлением права собственности на оспариваемый земельный участок. Однако сами ничего не делали, деньгами распорядились по своему усмотрению.

Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области. Государственное обвинение поддерживалось прокуратурой Советского района.

Вину подсудимый признал полностью, поэтому уголовное дело рассматривалось в особом порядке судопроизводства.

С учетом обстоятельств преступления суд приговорил бывшего адвоката к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.