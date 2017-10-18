В Светлом Яре из-за ДТП с внедорожником ГАЗель наехала на своего водителя
Сегодня, 12:49ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: drive2.ru
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Накануне поздно вечером в рабочем поселке Светлый Яр 27-летний водитель автомобиля Volkswagen Touareg врезался в стоящую на обочине грузовую ГАЗель.
Столкновение закончилось наездом автофургона ГАЗ-3302 на своего же водителя.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, несчастный случай произошел в 21:50 напротив дома №50 по улице Сарпинской.
По словам автоинспекторов, молодой водитель внедорожника не «вписался» в крутой поворот дороги на улице Спортивной и влетел в ГАЗель на правой обочине. От сильного удара автофургон проехал по 30-летнему водителю, который в это время занимался ремонтом машины.
В результате происшествия пострадавший с травмами был доставлен в больницу.
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