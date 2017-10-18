В суровикинскую колонию привезли телефоны в картриджах для водяного фильтра
Сегодня, 19:12ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба УФСИН России по Волгоградской области / 34.fsin.su
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Сотрудники исправительной колонии №19, расположенной в городе Суровикино, пресекли в среду попытку передачи осужденным запрещенных предметов.
Как сообщили в пресс-службе УФСИН России по Волгоградской области, в ходе досмотра посылки, привезенной 25-летним жителем Волжского, были обнаружены 9 сотовых телефонов и 5 сим-карт к ним.
Чтобы доставить запрещенные предметы на территорию ИК строгого режима, молодой человек спрятал их в пяти картриджах для водяного фильтра.
Сотрудники исправительного учреждения уже составили на волжанина протокол об административном правонарушении по ст.19.12 КоАП РФ. Теперь ему грозит крупный денежный штраф.
По данному факту проводится проверка.
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