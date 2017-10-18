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В суровикинскую колонию привезли телефоны в картриджах для водяного фильтра
Сюжеты:
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18.10.2017+1

В суровикинскую колонию привезли телефоны в картриджах для водяного фильтра

Сегодня, 19:12ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба УФСИН России по Волгоградской области / 34.fsin.su
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