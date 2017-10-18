В Краснооктябрьском районе водитель «Рено» сбил пенсионера и скрылся
Сегодня, 13:51ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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В Краснооктябрьском районе Волгограда накануне около 7 часов вечера автомобиль Renault белого цвета сбил 63-летнего пенсионера.
Пожилой мужчина шел через проезжую часть в зоне видимости пешеходного перехода напротив дома №7а по улице Маршала Еременко, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Сразу после наезда на пешехода водитель иномарки скрылся с места происшествия. Прохожие только запомнили фрагмент номера машины: 089. Сейчас водителя, оставившего место ДТП, разыскивают полицейские.
В результате наезда иномарки пешеход получил травму головы. С места происшествия в больницу его увезла бригада «скорой помощи».
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