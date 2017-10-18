В Краснооктябрьском районе водитель «Рено» сбил пенсионера и скрылся

Сразу после наезда на пешехода водитель иномарки скрылся с места происшествия. Прохожие только запомнили фрагмент номера машины: 089. Сейчас водителя, оставившего место ДТП, разыскивают полицейские.

Пожилой мужчина шел через проезжую часть в зоне видимости пешеходного перехода напротив дома №7а по улице Маршала Еременко, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

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