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В Краснооктябрьском районе водитель «Рено» сбил пенсионера и скрылся
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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17.10.2017zko 800x600

В Краснооктябрьском районе водитель «Рено» сбил пенсионера и скрылся

Сегодня, 13:51ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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