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В Камышине посетитель кафе размахивал пистолетом и угрожал гранатой «Ф-1»
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Byvshij uchastnik operatsii v donbasse brosil granatu v kafe na zapade ukrainy

В Камышине посетитель кафе размахивал пистолетом и угрожал гранатой «Ф-1»

Сегодня, 10:30ПроисшествияВиталий КошелевФото: городспб.рф
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