В Камышине посетитель кафе размахивал пистолетом и угрожал гранатой «Ф-1»
Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД региона, мужчина размахивал пистолетом и угрожал активировать взрыватель гранаты.
На место незамедлительно выехали несколько нарядов полиции и сотрудники Росгвардии. Все 40 посетителей и персонал были оперативно эвакуированы, а возмутитель спокойствия задержан. Им оказался 31-летний ранее судимый за кражу житель Волжского, который так и не смог объяснить мотивы своего поступка.
Кроме того, выяснилось, что бравировал волжанин не зарегистрированным газовым пистолетом «Reck Perfecta» модели «FBI 8000», а граната «Ф-1», предположительно, учебная. Изъятое оружие сейчас исследуют баллисты.
В данный момент по факту произошедшего организована проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 213 УК РФ – «Хулиганство». Самая строгая санкция этой статьи - до пяти лет тюрьмы.
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