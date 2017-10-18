В Камышине посетитель кафе размахивал пистолетом и угрожал гранатой «Ф-1»

Накануне около 23:00 расслабленную атмосферу в одном из камышинских кафе по ул. Некрасова нарушил нетрезвый посетитель.

Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД региона, мужчина размахивал пистолетом и угрожал активировать взрыватель гранаты.

На место незамедлительно выехали несколько нарядов полиции и сотрудники Росгвардии. Все 40 посетителей и персонал были оперативно эвакуированы, а возмутитель спокойствия задержан. Им оказался 31-летний ранее судимый за кражу житель Волжского, который так и не смог объяснить мотивы своего поступка.

Кроме того, выяснилось, что бравировал волжанин не зарегистрированным газовым пистолетом «Reck Perfecta» модели «FBI 8000», а граната «Ф-1», предположительно, учебная. Изъятое оружие сейчас исследуют баллисты.