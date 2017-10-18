В Камышине магазину «Светофор» пришлось уничтожить 17 кг мясной продукции
В ходе проверки магазина сотрудники отдела ветеринарного контроля и надзора обнаружили в морозильной камере 10 килограммов замороженного фарша из индейки и более 7 килограммов свиных бифштексов. На всю эту продукцию животного происхождения продавцы не смогли предоставить ветеринарные сопроводительные документы, сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.
Специалисты Россельхознадзора предупреждают, неизвестная животноводческая продукция может быть небезопасна. Нет гарантии, что она не содержит возбудителей заболеваний или запрещенных веществ.
По результатам проверки на директора магазина был составлен протокол и вынесено постановление о привлечении к административной ответственности по части 1 статье 10.8. КРФ об АП в виде штрафа.
Вся выявленная в магазине мясная продукция без документов была уничтожена владельцем магазина.
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