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В Камышине магазину «Светофор» пришлось уничтожить 17 кг мясной продукции
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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В Камышине магазину «Светофор» пришлось уничтожить 17 кг мясной продукции

Сегодня, 16:10ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: multivarok.com
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