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В Городищенском районе за кражу валюты у односельчанина задержали подростка
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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В Городищенском районе за кражу валюты у односельчанина задержали подростка

Сегодня, 10:07ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: polit74.ru
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