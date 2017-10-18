В Городищенском районе за кражу валюты у односельчанина задержали подростка

В Городищенском районе сотрудники уголовного розыска задержали 17-летнего местного жителя, который подозревается в краже валюты и ювелирных изделий у односельчанина.

Преступление было совершено несколько дней назад в одном из поселков района. 56-летний мужчина заявил в полицию, что во время отсутствия в дом проник неизвестный и похитил 1300 долларов США, 250 турецких лир, 50 азербайджанских манатов, 1,5 млн. вьетнамских донгов и 11 ювелирных изделий.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ «Кража».

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские вышли на подозреваемого. Им оказался подросток, проживающий на соседней улице.

По словам молодого человека, он видел, что соседи уехали из дома. После чего проник внутрь, отжав пластиковое окно. Похищенное он собирался потратить на развлечения.