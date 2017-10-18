Пьяному жителю Волжского не дали взорвать гранату в кафе (видео)

Накануне поздно вечером 31-летний ранее судимый житель Волжского привлек к себе внимание в камышинском кафе.

Не найдя общего языка с завсегдатаями заведения, он стал угрожать местным жителям пистолетом и «играть» со взрывателем гранаты «Ф-1». Впрочем, о своем поступке волжанин вскоре пожалел – угрозу взрыва посетители кафе восприняли вполне серьезно, заблокировали руки волжанина и, что называется, надавали ему тумаков, а барменша в это время нажала тревожную кнопку. Уже через считанные минуты на месте были полицейские и сотрудники Росгвардии.

Видео Видео: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Волгоградской области

Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД региона, возмутитель спокойствия был задержан. Им оказался 31-летний ранее судимый за кражу житель Волжского, который так и не смог объяснить мотивацию своего поступка. У волжанина изъят не зарегистрированный газовый пистолет «Reck Perfecta» модели «FBI 8000» и граната «Ф-1», предположительно, учебная. Оружие сейчас исследуют баллисты.