Пьяному жителю Волжского не дали взорвать гранату в кафе (видео)
Не найдя общего языка с завсегдатаями заведения, он стал угрожать местным жителям пистолетом и «играть» со взрывателем гранаты «Ф-1». Впрочем, о своем поступке волжанин вскоре пожалел – угрозу взрыва посетители кафе восприняли вполне серьезно, заблокировали руки волжанина и, что называется, надавали ему тумаков, а барменша в это время нажала тревожную кнопку. Уже через считанные минуты на месте были полицейские и сотрудники Росгвардии.
Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД региона, возмутитель спокойствия был задержан. Им оказался 31-летний ранее судимый за кражу житель Волжского, который так и не смог объяснить мотивацию своего поступка. У волжанина изъят не зарегистрированный газовый пистолет «Reck Perfecta» модели «FBI 8000» и граната «Ф-1», предположительно, учебная. Оружие сейчас исследуют баллисты.
По факту произошедшего организована проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 213 УК РФ – «Хулиганство». Самая строгая санкция этой статьи - до пяти лет тюрьмы.
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