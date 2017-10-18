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Пьяному жителю Волжского не дали взорвать гранату в кафе (видео)
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Пьяному жителю Волжского не дали взорвать гранату в кафе (видео)

Сегодня, 14:57ПроисшествияВиталий КошелевФото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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