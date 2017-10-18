Двум волгоградцам грозит по 7 лет тюрьмы за грабеж на станции Заканальной
Преступление было совершено в мае этого года на остановочной платформе Заканальная. Молодой волгоградец предложил подростку стать его подельником в нападении на прохожих. Все похищенное он пообещал поделить поровну.
По информации пресс-службы Южной транспортной прокуратуры, грабители подошли к двум юношам и стали наносить удары руками по лицу. В ходе драки из кармана одного из пострадавших выпал мобильный телефон стоимостью около 5 тысяч рублей. Нападавшие подняли его и скрылись с места преступления.
В настоящее время уголовное дело в отношении грабителей направлено для рассмотрения в Красноармейский районный суд города Волгограда. Санкция статьи за грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, предусматривает до 7 лет лишения свободы.
Кроме того, вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.
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