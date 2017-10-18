Двум волгоградцам грозит по 7 лет тюрьмы за грабеж на станции Заканальной

Заместитель Волгоградского транспортного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу против 25-летнего волгоградца и его 15-летнего знакомого, ограбивших пассажиров, ждущих электричку.

Преступление было совершено в мае этого года на остановочной платформе Заканальная. Молодой волгоградец предложил подростку стать его подельником в нападении на прохожих. Все похищенное он пообещал поделить поровну.

По информации пресс-службы Южной транспортной прокуратуры, грабители подошли к двум юношам и стали наносить удары руками по лицу. В ходе драки из кармана одного из пострадавших выпал мобильный телефон стоимостью около 5 тысяч рублей. Нападавшие подняли его и скрылись с места преступления.

В настоящее время уголовное дело в отношении грабителей направлено для рассмотрения в Красноармейский районный суд города Волгограда. Санкция статьи за грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, предусматривает до 7 лет лишения свободы.