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Двум волгоградцам грозит по 7 лет тюрьмы за грабеж на станции Заканальной
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Двум волгоградцам грозит по 7 лет тюрьмы за грабеж на станции Заканальной

Сегодня, 12:29ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: utprok.ru
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