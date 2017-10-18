Директору волжского завода предстоит вернуть государству 26 млн рублей

Волжский городской суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании ущерба на сумму более 26 млн рублей, причиненного государству местным предпринимателем Владимиром Шилингом путем уклонения от уплаты налогов.

В 2012-2013 гг., являясь директором ООО «Волгоградский завод резервуарных конструкций», Владимир Шилинг создал систему документооборота без реального совершения финансово-хозяйственных операций. Это позволило ему «сэкономить» на налогах более 26 миллионов рублей, рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник областного прокурора Ольга Токарева.

За это бизнесмен, который, к слову, не признал свою вину, понес наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев. Под стражу он был взят в декабре прошлого года.

Теперь же в целях возмещения ущерба от налогового преступления прокуратура города Волжского через суд добилась удовлетворения искового заявления о взыскании с Шилинга неуплаченных налогов.