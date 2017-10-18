Бывший супруг украл у волгоградки деньги, взятые в кредит на покупку машины
Еще 12 октября у женщины в квартире пропала крупная сумма денег, взятая в кредит для покупки автомобиля. Волгоградка сразу же заявила об этом в районный отдел полиции.
В минувший вторник в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 47-летний бывший супруг потерпевшей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Как выяснилось, мужчина приехал в Волгоград из Санкт-Петербурга, чтобы навестить сына. Находясь в квартире бывшей супруги, он похитил 355 тысяч рублей, приготовленных для дорогой покупки. Деньгами мужчина распорядился по собственному усмотрению, раздав имеющиеся долги.
Задержанный сознался в совершенном преступлении. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст.158 УК РФ – «Кража». По этой статье мужчина может оказаться за решеткой на 6 лет.
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