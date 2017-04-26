Жители разрушенного дома, который будет снесен, начали вывозить все вещи

Для перевозки крупногабаритных вещей к дому №60 по Университетскому проспекту уже прибыли несколько грузовиков. Собирать и грузить вещи жителям помогают сотрудники МЧС и волонтеры, а также родственники.

Как передает с места событий корреспондент ИА «НовостиВолгограда.ру», из первых двух подъездов дома, которые не были затронуты взрывом, жильцы выносят вещи сами. Им помогают спасатели. В другие два подъезда жильцов не пускают из соображений безопасности. Сотрудники МЧС через окна и балконы спускают уцелевшие вещи, хозяева в этот момент стоят под окнами и подсказывают, что нужно забрать.

Во дворе дома в данный момент находится два грузовика, куда сгружают вещи. Их будут развозить туда, куда скажут жители. Так, по словам Андрея Валентиновича, который согласился пообщаться с нашим корреспондентом, он договорился с родственниками о размещении своих вещей. А к Ольге Витюковой помочь с вещами приедет сестра.

Помощь людям в погрузке и упаковке домашнего скарба оказывают и волонтеры.