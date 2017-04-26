Жители разрушенного дома, который будет снесен, начали вывозить все вещи

Как передает с места событий корреспондент ИА «НовостиВолгограда.ру», из первых двух подъездов дома, которые не были затронуты взрывом, жильцы выносят вещи сами. Им помогают спасатели. В другие два подъезда жильцов не пускают из соображений безопасности. Сотрудники МЧС через окна и балконы спускают уцелевшие вещи, хозяева в этот момент стоят под окнами и подсказывают, что нужно забрать.
Во дворе дома в данный момент находится два грузовика, куда сгружают вещи. Их будут развозить туда, куда скажут жители. Так, по словам Андрея Валентиновича, который согласился пообщаться с нашим корреспондентом, он договорился с родственниками о размещении своих вещей. А к Ольге Витюковой помочь с вещами приедет сестра.
Помощь людям в погрузке и упаковке домашнего скарба оказывают и волонтеры.
Как уже сообщало ИА«НовостиВолгограда.ру», накануне на заседании оперативного штаба было принято решение о полном сносе разрушенного дома - восстановлению он после взрыва газа не подлежит, сделали вывод эксперты. Пострадавшим волгоградцам выделят жилищные сертификаты стоимостью до 35 тысяч рублей за квадратный метр. Жильцам предоставят несколько вариантов для рассмотрения. Кроме того, им дадут возможность самостоятельно подыскать новое жилье.