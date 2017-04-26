Жильцы пострадавшего дома начнут подбирать новое жилье со следующей недели

Выбрать новое жилье собственники смогут в любом районе Волгограда и Волгоградской области. Вариантов много. Это может быть квартира как в строящемся доме, так и уже во введенном в эксплуатацию, с квартирами «под ключ».
Пока пострадавшие волгоградцы будут рассматривать варианты, специалисты займутся подготовкой жилищных сертификатов стоимостью до 35 тысяч рублей за квадратный метр. Процедура займет около 2 недель.
- Срок их реализации - до 1 декабря 2017 года. Это связано с тем, что много домов у нас готовятся к сдачи именно к этой дате. Но и на данный момент жилья на рынке достаточно, - отметил Андрей Бочаров в ходе оперативного совещания, которое он провел сегодня на месте ЧП.
Губернатор также отметил, что людям окажут помощь и с заключением сделки, чтобы они «не стали жертвами мошеннической аферы». Каждый шаг будут контролировать юристы.