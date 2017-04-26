Жильцы пострадавшего дома начнут подбирать новое жилье со следующей недели

Представители компаний-застройщиков и собственники квартир будут выезжать на объекты и рассматривать варианты квартир в жилых комплексах.

Выбрать новое жилье собственники смогут в любом районе Волгограда и Волгоградской области. Вариантов много. Это может быть квартира как в строящемся доме, так и уже во введенном в эксплуатацию, с квартирами «под ключ».

Пока пострадавшие волгоградцы будут рассматривать варианты, специалисты займутся подготовкой жилищных сертификатов стоимостью до 35 тысяч рублей за квадратный метр. Процедура займет около 2 недель.

- Срок их реализации - до 1 декабря 2017 года. Это связано с тем, что много домов у нас готовятся к сдачи именно к этой дате. Но и на данный момент жилья на рынке достаточно, - отметил Андрей Бочаров в ходе оперативного совещания, которое он провел сегодня на месте ЧП.