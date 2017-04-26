Заседание по аресту подозреваемых во взрыве газа перенесли в Советский суд

Поэтому сегодня в первой половине дня материалы поступят в Советский суд. Изначально планировалось, что это будет Центральный суд, так как дело расследует центральный аппарат СУ СК региона, но решение было изменено с учетом места, где произошел взрыв.
Как сообщила корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, следователи будут настаивать на аресте подозреваемых – предпринимателей сына и отца Бабаян и рабочего Владимира Лексункина, делавшего по их заказу несанкционированную врезку в водопровод.
Напомним, ранее подозреваемые дали признательные показания в ходе расследования уголовного дела по ч.3 ст.238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц). Самая строгая санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.