Заседание по аресту подозреваемых во взрыве газа перенесли в Советский суд

18 мая истекает срок, когда следователи СУ СК региона должны заявить в суд ходатайство об аресте подозреваемых во взрыве газа в доме №60 по пр. Университетскому.

Поэтому сегодня в первой половине дня материалы поступят в Советский суд. Изначально планировалось, что это будет Центральный суд, так как дело расследует центральный аппарат СУ СК региона, но решение было изменено с учетом места, где произошел взрыв.

Как сообщила корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, следователи будут настаивать на аресте подозреваемых – предпринимателей сына и отца Бабаян и рабочего Владимира Лексункина, делавшего по их заказу несанкционированную врезку в водопровод.