Велосипедистка попала под колеса нерадивого водителя
Сегодня, 14:11ПроисшествияАвтор: Марина ДорошеваФото: utne.com
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ДТП с участием пенсионерки на велосипеде произошло 17 мая в Советском районе
Совершая утреннюю прогулку на своем велосипеде, 59-летняя женщина стала жертвой автомобильного наезда. Неизвестный водитель, выезжая с территории двора по улице Волгоградской на трассу сбил велосипедистку и скрылся с места преступления. Женщине помогли прохожие. Она была госпитализирована в больницу с травмой головы и переломом ноги.
Водитель,совершивший наезд, объявлен в розыск, сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
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