Велосипедистка попала под колеса нерадивого водителя

ДТП с участием пенсионерки на велосипеде произошло 17 мая в Советском районе

Совершая утреннюю прогулку на своем велосипеде, 59-летняя женщина стала жертвой автомобильного наезда. Неизвестный водитель, выезжая с территории двора по улице Волгоградской на трассу сбил велосипедистку и скрылся с места преступления. Женщине помогли прохожие. Она была госпитализирована в больницу с травмой головы и переломом ноги.