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В Волжском на территории храма скончался сторож
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокВзрыв газа
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В Волжском на территории храма скончался сторож
Сегодня, 10:51ПроисшествияАвтор: Виталий КошелевФото: https://yandex.ru/maps
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