В Волжском на территории храма скончался сторож
Сегодня, 10:51ПроисшествияАвтор: Виталий КошелевФото: https://yandex.ru/maps
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Трагический инцидент произошел накануне на территории храмового комплекса «Святых Новомученников и Исповедников Российских».
В сторожке рядом с храмом было обнаружено тело 56-летнего мужчины, исполнявшего обязанности местного сторожа.
Как рассказал корреспонденту «НовостиВолгограда.ру» заместитель руководителя СО по городу Волжский СУ СКР по Волгоградской области Александр Минаев, смерть мужчины не носит криминального характера.
При жизни сторож страдал гипертоническим заболеванием и, вероятнее всего, умер от сердечного приступа.
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