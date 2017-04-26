В Волжском на территории храма скончался сторож

Трагический инцидент произошел накануне на территории храмового комплекса «Святых Новомученников и Исповедников Российских».

В сторожке рядом с храмом было обнаружено тело 56-летнего мужчины, исполнявшего обязанности местного сторожа.

Как рассказал корреспонденту «НовостиВолгограда.ру» заместитель руководителя СО по городу Волжский СУ СКР по Волгоградской области Александр Минаев, смерть мужчины не носит криминального характера.